بالصور:جهاز مُكافحة الإرهاب يحتفي بجرحاه

2021/11/15 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام جهاز مُكافحة الإرهاب حفلًا

لتكريم جرحاه الغيارى الذين أُصيبوا في

معارك تحرير العراق من دنس التنظيمات

الإرهابيـة .

أبتدأ الحفل بقراءة سورة الفاتحة

للشُهداء الأبرار ثُم كلمة لرئيس جهاز

مُكافحة الإ

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