2021/11/15 | 13:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقام جهاز مُكافحة الإرهاب حفلًا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:جهاز مُكافحة الإرهاب يحتفي بجرحاه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لتكريم جرحاه الغيارى الذين أُصيبوا في
معارك تحرير العراق من دنس التنظيمات
الإرهابيـة .
أبتدأ الحفل بقراءة سورة الفاتحة
للشُهداء الأبرار ثُم كلمة لرئيس جهاز
مُكافحة الإ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:جهاز مُكافحة الإرهاب يحتفي بجرحاه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:جهاز مُكافحة الإرهاب يحتفي بجرحاه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).