المفوضية تنجز عد وفرز 108 محطات مطعون بها

2021/11/15 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنجزت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عد وفرز 108 محطات اقتراع من المطعون بها وفق قرار الهيأة القضائية.وقال عضو اعلام المفوضية عماد جميل في تصريح متلفز :”المحطات تخص مراكز الاقتراع في جانب […]

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