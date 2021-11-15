الهيئة العربية للطاقة الذرية توجه طلباً إلى العراق

2021/11/15 | 14:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت الهيئة العربية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، طلباً الى العراق للعب دور في مختلف الانشطة العربية الخاصة بإزالة التلوث الإشعاعي.

وقال رئيس الهيئة سالم حامدي في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة وفد الهيئة العربية الى العراق بروتوكولية، وجاءت للاطلاع على ما وصلت اليها الخبرات العراقية في مجال التخلص من التلوث الاشعاعي".

واضاف، ان "الكوادر العراقية تمكنت من التخلص من الملوثات في أكثر المناطق الملوثة"، مطالباً العراق بـ"لعب الدور في مختلف الانشطة العربية، كونه رائداً في هذا المجال سواء في الاسترتيجية أو في الدورات التدريبية أو في المؤتمرات أو المنتديات".

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