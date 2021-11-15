الكويت.. الاستعانة بولي العهد لممارسة

2021/11/15 | 14:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، عن صدور أمر بالاستعانة بولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (81 عاما)، لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (84 عاما).

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