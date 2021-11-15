أب وابن يساعدان في حل لغز سرقة بنك من عام 1969

2021/11/15 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات إن تيودور جون كونراد، صراف بنك في كليفلاند، سرق في يوليو 1969، 215 ألف دولار من البنك الذي كان يعمل به واختفى.الآن وبعد أكثر من خمسة عقود، أعلنت دائرة المشير الأمريكية أنها حددت هوية الرجل الذي يعتبر أحد أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد.

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