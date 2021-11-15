2021/11/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم جدلية السيد والعبد2 - تمرد البروليتاريا الإلهية من المهم أن نذكر أن القصة السومرية لثورة الآلهة الممثلة للطبقة العاملة الإلهية "الإيجيجي" على الآلهة الكبرى "الأنوناكي" الممثلة للآلهة البرجوازية أو النبيلة إن صح القول، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مجرد أسطورة أو قصة خيالية تكونت بالصدفة وتناولتها المجتمعات المتعاقبة على مرالعصور، إنها تعكس بالضرورة أحداثا حقيقية، وتمردا لطبقة من ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمرد البروليتاريا الإلهية - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمرد البروليتاريا الإلهية - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).