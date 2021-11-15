الفلسفة هي التي ستنقذنا - قاسم المحبشي

2021/11/15 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي فتحت ثورة الإتصالات والمعلومات آفاقا واسعة لتداول الأفكار الفلسفية المجردة في الفضاء العمومي لاسيما في المجتمعات العربية الإسلامية التي وجدت في العالم الافتراضي متسعا من الحرية للتأمل والتفكير والكتابة والبوح بخواطرنا وآمالها ومخاوفها وأحلامها.



فعلى مدى السنوات القليلة المنصرمة من ثورة الاتصالات والمعلومات لاحظت زخما مستمرا للقول الفلسفي وبالمقارنة مع زمن التواصل والاتصال التقليدي يمكن القول أن ث ......





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