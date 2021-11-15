أحدث دولة في العالم تعيش أزمة عميقة وسط

2021/11/15 | 14:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني أحدث دولة في العالم من عدم استقرار مزمن منذ استقلالها عام 2011، الأمر الذي ينعكس على النازحين داخلها رغم انتهاء الحرب الأهلية.

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