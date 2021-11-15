أمير الكويت يستعين بولي العهد لتولي بعض اختصاصاته الدستورية

2021/11/15 | 14:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا يقضي بتولي ولي العهد بعضا من صلاحياته الدستورية "مؤقتا"

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