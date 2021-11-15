بيان: الخزعلي يعرض على بلاسخارت

2021/11/15 | 14:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي أبدى استغرابه من صدور بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الإنتخابات قبل المصادقة على النتائج النهائية.

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