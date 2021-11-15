2021/11/15 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت الشرطة المجتمعية، الاثنين، المواطنين من التعامل مع الصفحات التي تدعي محاربتها للابتزاز الالكتروني.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية، في بيان، تلقاه "ناس" (15 تشرين الثاني 2021)، "نحذر المواطنين خصوصا النساء والفتيات من التعامل مع الصفحات التي تدعي محاربتها للابتزاز الالكتروني وكشف المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا إن "الشرطة المجتمعية رصدت خلال عملها وجود صفحات و (بيجات) تدعي محاربتها للابتزاز وكشفها للمبتزين، وهي بالحقيقة من تقوم بعمليات الابتزاز بعد حصولها على المعلومات الشخصية والصور من الضحايا".

ونوه العطية الى إن "تلك الصفحات تقوم بإيهام واستدراج المواطنين والضحايا عبر نشرها أخبارا أمنية لتضفي عليها طابعا رسميا وتعطي انطباعا بأنها على صلة بالأجهزة الأمنية التي تعمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وشدد مدير الشرطة المجتمعية على "النساء والفتيات من خطورة التعامل مع هذه الصفحات، كونهن الأكثر عرضة للابتزاز من غيرهن"، محذرا في ذات الوقت تلك الصفحات من أنها "ستكون تحت طائلة القانون، وأنها ستكون تحت نظر ومتابعة الأجهزة الأمنية المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توجه تحذيراً هامّاً للنساء والفتيات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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