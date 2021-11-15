محافظ نينوى يعلن خبراً مهماً للموصليين

2021/11/15 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن توجيه مهم يخص تزويد السيارات والمركبات بالوقود في مدينة الموصل بعد تكرار حدوث شحة فيها خلال الأسابيع الماضية.وذكر بيان لمكتبه تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه […]

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