إيران تدعو مدير وكالة الطاقة الذرية الى طهران للقاء وزير الخارجية

2021/11/15 | 15:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إيران مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران ولقاء وزير الخارجية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الوزارة الإثنين، وذلك بعدما أبدى مدير الهيئة الأممية قلقه إزاء عدم تواصله مع مسؤولي الحكومة الجديدة.وقال المتحدث سعيد خطيب زاده إن مدير … Readmore

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