وزارة التربية تعلن خطة “التعليم عن بعد” للعام الدراسي الحالي

2021/11/15 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، خطة “التعليم عن بعد” للعام الدراسي الحالي.

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