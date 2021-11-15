المرور توضح تفاصيل قرارها بشأن تسقيط السيارات وأسعار اللوحات

2021/11/15 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - نصار الحاج

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تفاصيل قرارها بشأن تسقيط السيارات وأسعار اللوحات، فيما طمأنت المواطنين بشأن إجراءات تغيير اللوحات واستيعاب المركبات.

وقال مدير العلاقات والإعلام مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم حسن لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، إن "مديرية المرور العامة قدمت مقترحاً ينص على الرجوع إلى قرار 215 والذي ينص على قيام صاحب المركبة المستوردة التي يتم تسجيلها بترقين قيد مركبة أخرى أي تسقيط مركبة مقابل تسجيل أخرى".

وبشأن أسعار اللوحات، أكّد كريم ،أن "الأسعار التي ستفرض على اللوحات الجديدة هي رسوم مماثلة للوحات الحالية من دون زيادة في مبالغ الرسوم اي رسوم استبدال اللوحه كما معمول به حالياً عند استبدال لوحات المركبات القديمه اي قبل 2003 بلوحات المشروع الوطني".

ولفت إلى، أن "مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي عقد عدة اجتماعات بهذا الخصوص وكيفية استيعاب المواطنين عند البدء بالعمل لتغيير اللوحات، إذ اطمأنَّ المواطن الكريم بأن جميع الاجراءات متخذه بهذا الخصوص وكيفية استيعاب المركبات".

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