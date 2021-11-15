مسؤول أميركي عن قمة بايدن وشي المرتقبة: خطوة لإيجاد سبل إدارة المنافسة

2021/11/15 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد مسؤول في البيت الأبيض أن تسفر قمة الرئيس الأميركي جو بايدن الافتراضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ عن نتائج ملموسة، موضحا أنها مجرد خطوة أولى لإيجاد سبل لإدارة المنافسة الشرسة بين البلدين، بحسب ما نقله عنه مراسل "الحرة".

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