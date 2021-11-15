سقوط طفل بعمر الـ8 أشهر من سيارة متحركة ودهسه.. وعدم معرفة من اصطدم به

2021/11/15 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط طفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر بطريقة ما من سيارة أثناء مرورها عبر تقاطع ولم يتم تحديد من الذي اصطدم بالطفل حتى الآن.

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