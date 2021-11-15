المباشرة بصيانة اقدم جسر في العالم

2021/11/15 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحد من أقدم الجسور في العالم يعود الى 4000 سنة في كرسو وكان يقع على أحد مجاري الأنهر.

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