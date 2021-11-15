تحذير من الشرطة للنساء والفتيات في العراق.. ما الأمر؟

2021/11/15 | 15:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت الشرطة المجتمعية، الاثنين، تحذيرا من التعامل مع الصفحات التي تدعي محاربتها للابتزاز الالكتروني.

وقال مدير الشرطة المجتمعية غالب العطية، في بيان تلقى NRT عربية (15 تشرين الثاني 2021)، "نحذر المواطنين خصوصا النساء والفتيات من التعامل مع الصفحات التي تدعي محاربتها للابتزاز الالكتروني وكشف المبتزين على مواقع التواصل الاجتماعي".

واوضح البيان ان "الشرطة المجتمعية رصدت خلال عملها وجود صفحات و (بيجات) تدعي محاربتها للابتزاز وكشفها للمبتزين، وهي بالحقيقة من تقوم بعمليات الابتزاز بعد حصولها على المعلومات الشخصية والصور من الضحايا".

ونوه العطية الى إن "تلك الصفحات تقوم بإيهام واستدراج المواطنين والضحايا عبر نشرها أخبارا أمنية لتضفي عليها طابعا رسميا وتعطي انطباعا بأنها على صلة بالأجهزة الأمنية التي تعمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وشدد مدير الشرطة المجتمعية على "النساء والفتيات من خطورة التعامل مع هذه الصفحات، كونهن الأكثر عرضة للابتزاز من غيرهن"، محذرا في ذات الوقت تلك الصفحات من أنها "ستكون تحت طائلة القانون، وأنها ستكون تحت نظر ومتابعة الأجهزة الأمنية المختصة".

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