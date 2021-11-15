مقتل إرهابيين اثنين بوادي الشاي في كركوك

2021/11/15 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك الفريق الركن علي الفريجي، اليوم الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك.

وقال الفريجي، إن "قواتنا البطلة من لمش ٤٥ وفوج مغاوير الفرقة الثامنة تمكنوا من قتل 2 من الارهابيين الانتحاريين اثناء محاولتهم مهاجمة قواتنا التي تقوم بالتفتيش، وتمكنوا من العثور على وكر ومعسكر الارهابيين في منطقة البومقرج جنوب داقوق".

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