إشارات سعودية إماراتية: «أوبك+» لن يرضخ لدعوات أمريكا لضخ المزيد من النفط

2021/11/15 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدرت السعودية والإمارات إشارات إلى أن تحالف "أوبك+" سيواصل رفع إنتاج النفط بحذر، ولن يخضع للضغط الأمريكي لضخ النفط بشكل أسرع.

ارتفعت أسعار البنزين إلى أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات في امريكا، ما أثار قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن يسهم ذلك في زيادة معدل التضخم في البلاد، ودعا بايدن التحالف الذي يضم 23 دولة إلى زيادة ضخ كميات النفط وخفض أسعار النفط الخام.

يقوم التحالف (أوبك+) حالياً، بقيادة السعودية وروسيا، بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهرياً.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أثناء مقابلة في أبوظبي حيث يحضر مؤتمر "أديبك" للنفط والغاز "يتواصل ضخ 400 ألف برميل شهرياً وهذا يجب أن يكون كافياً".

تحدث المزروعي بعد أن عقد جلسة مع وزيري الطاقة في المملكة العربية السعودية والهند.

دعوة للهدوء

من المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك) وشركاءها بقيادة روسيا في الثاني من كانون الاول.

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 60% فوق 80 دولاراً للبرميل منذ بداية 2021.



في حين قال العديد من المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة والقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل.

قال المزروعي إن سوق النفط ستتحول من عجز في الإمدادات إلى فائض في أوائل عام 2022، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لعدم زيادة "أوبك+" العرض.



وأوضح: "كل ما نعرفه وما يقوله جميع الخبراء في العالم هو أنه سيكون لدينا فائض..



لذلك لا داعي للشعور بالفزع ..



نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالهدوء".

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