نينوى تباشر بنظام الفردي والزوجي في توزيع ’البنزين’ بمحطات الوقود الحكومية

2021/11/15 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الإثنين، العمل بنظام الفردي والزوجي في محطات الوقود الحكومية بدءاً من يوم غد الثلاثاء.

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وقال المحافظ وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، "ننوه لمواطنينا الكرام إلى أنه سيتم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 16 تشرين الثاني 2021، تزويد أصحاب المركبات بالبنزين وحسب النظام الزوجي والفردي في المحطات الحكومية حصراً لأهالي مركز مدينة الموصل".

وأضاف، "كما يزود الوافدون والأهالي من المحطات الأهلية بالبنزين من أجل انسيابية الحركة وتقليل الازدحامات التي تتزامن مع اعمال الاعمار".

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