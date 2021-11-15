الخارجية: مستمرون بتسجيل أسماء الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا

2021/11/15 | 15:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن استمرار تسجيل أسماء الراغبين بالعودة الطوعية من بيلاروسيا.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في حديث صحافي،، ان “دبلوماسيّة الاستجابة الوطنية مستمرة بخطوات العودة الطوعية للمهاجرين […]

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