أمير الكويت يصدر أمراً بالاستعانة بولي العهد في بعض اختصاصاته

2021/11/15 | 15:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين، بصدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد في بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن أمراً أميرياً صدر بالاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وبصفة مؤقتة.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

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