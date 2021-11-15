صفقة في صالة قسطرة-قصة قصيرة - ماجد الحيدر

2021/11/15 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماجد_الحيدر صفقة في صالة قسطرةقصة: ماجد الحيدرلم يكن كبيرا في السن، عمره لا يتجاوز الخامسة والأربعين.



لكنها الجينات اللعينة التي جعلتهم يتناقلون أمراض القلب جيلا بعد جيل.



لا ليس ذلك فقط، بل هو ذل الحاجة والحرمان الذي يثقل على قلوبهم ولا يفارقهم يوماً.إنه لا يخاف الموت لكنه لا يريد أن يموت الآن، فلديه مسؤوليات جسام، أطفال في المدرسة وزوجة وأم وأب عجوزين عليه أن يقيم أودهم.فجأة أحس بألم ......





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