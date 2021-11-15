المنسيون.. حكايات لا بد أن تروى - زياد جيوسي

2021/11/15 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_جيوسي "الثورة يفجرها مغامر..



ويخوض غمارها ثائر..



ويجني ثمارها جبان"، عبارة قالها الثائر الأرجنتيني ارنستو تشي جيفارا وأحد أهم قادة الثورة الكوبية التي تكللت بالانتصار، وحين قرأت كتاب "المنسيون..



بطولات وآلام" تذكرت هذه العبارات، فالثورة الفلسطينية التي انطلقت في اليوم الأول من عام 1965 م ضمت في صفوفها الشعب الفلسطيني بجميع شرائحه الإجتماعية والطبقية للمطالبة بالحقوق الوطنية المهدورة والأرض المسلوبة، وكا ......





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