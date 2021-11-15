2021/11/15 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسب عائلة سكوت فالي الفضل إلى رجل مجهول كان يمارس رياضة الجري، في إنقاذ حيواناتهم الأليفة ومنزلهم من كارثة الحريق.فقد كانوا خارج المدينة عندما لاحظ الرجل أن هناك خطأ ما فتصرف بسرعة.كل ذلك تم التقاطه بكاميرا جرس الباب الخاص بالعائلة تابع الفيديو لمعرفة المزيد..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرا ترصد رجلًا غامضًا لدى إنقاذه كلابًا من منزل كان أصحابه خارج المدينة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرا ترصد رجلًا غامضًا لدى إنقاذه كلابًا من منزل كان أصحابه خارج المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).