بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بـ118 مليون دولار

2021/11/15 | 15:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مع 3 بنوك تجارية اتفاقيات بقيمة إجمالية بلغت 118 مليون دولار، وذلك على هامش انطلاق القمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري.ووقع البنك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم …

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