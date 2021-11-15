2021/11/15 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لطالما كان دور مجموعات معينة من البروتينات الموجودة على سطح خلايا الدماغ في الحُصين، الجزء من الدماغ الذي يلعب دورا رئيسيا في التعلم .والذاكرة، محيرا للعلماء لعدة عقود حتى الآن.ولكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلماء يكشفون سر “النقاط الساخنة” على خلايا الدماغ المركز الخبري الوطني.

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