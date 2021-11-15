2021/11/15 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يقول العلماء الذين يطورون لقاحا ضد مرض ألزهايمر، إنهم “متحمسون للغاية” للنتائج التي تشير إلى أنه يمكن أن يعكس الخرف لدى الفئران.وتوصل الباحثون في جامعة “ليستر” إلى علاج “تحويلي” يمكن أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يمكن للقاح التغلب على ألزهايمر؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يمكن للقاح التغلب على ألزهايمر؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يمكن للقاح التغلب على ألزهايمر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).