التربية تنشر تفاصيل خطتها التعليمية عن بعد

2021/11/15 | 15:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افصحت وزارة التربية العراقية، الإثنين، عن خطة "التعليم عن بعد" للعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، ان "خطة "التعليم عن بعد" للعام الدراسي (2021-2022)، تضمنت ضوابط للمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وللمدارس الاهلية منها والحكومية بالجداول المعتمدة ضمن الخطة لأيام الدوام (الحضوري والالكتروني) وفق الخطط المعدة من قبل كل من المديرية العامة للمناهج ومديرية التلفزيون التربوي".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء لضمان انسيابية العمل بالشكل الأمثل فضلا عن تلافي الارباك الذي قد يحصل وينعكس سلباً على ابنائنا التلاميذ والطلبة بصورة عامة".

N.A

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