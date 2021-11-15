العراق .. نتائج مدمرة لحياة سياسية مشوهة - عبدالله عطية شناوة

2021/11/15 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة مشكلة الحياة السياسية في العراق أن أيا من الأحزاب ((السياسية)) المتنفدة، لا يطرح نفسه ممثلا لعموم الشعب العراقي، بل يطرح كل منها نفسه كممثل لمكون طائفي أو إثني محدد من مكوناته، ويوهم ذلك المكون أنه يجاهد لضمان حقوق ذلك المكون عبر التنازع مع ممثلي المكونات الطائفية أو الأثنية الأخرى، وأن أقصى ما يمكن أن يقدمه من حلول للأزمة هو التنازع مع الأحزاب التي ((تمثل)) تلك المكونات، أو التوافق معها على توزيع ......





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