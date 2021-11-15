2021/11/15 | 16:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bmRYzzvDTaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المثنى.. الحكومة المحلية تكمل معاملات شرائح الشهداء والجرحى لشمولهم بقطع أراض) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المثنى.. الحكومة المحلية تكمل معاملات شرائح الشهداء والجرحى لشمولهم بقطع أراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).