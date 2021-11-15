2021/11/15 | 16:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية: أجرينا علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: أجرينا علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: أجرينا علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).