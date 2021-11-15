2021/11/15 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في كركوك، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 6 تجار لرفعهم أسعار دقيق القمح والمواد الغذائية.وقالت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “مفارزها نفذت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة امنية في كركوك..



القبض على 6 تجار لرفعهم أسعار دقيق القمح والمواد الغذائية المركز الخبري الوطني.

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