المفوضية تصدر بياناً توضيحياً بعد فرز 108 محطات في مكتب انتخابات الرصافة

2021/11/15 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً بعد فرز 108 محطات في مكتب انتخابات الرصافة.

وقالت المفوضية في بيان صحفي، “أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي أُلزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المُتخذة ومدى تأثيرها على أحقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع”.

واضافت المفوضية، “تقع هذه المحطات في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطة، جرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، وتبين انها مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثمانية محطات وُجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورُفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها”.

واكدت انه “تمت الإجراءات بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها”.

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