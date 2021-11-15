الصراخ والبصق والدفع واللكم.. إدارة الطيران الفيدرالية تصدر غرامات تبلغ قيمتها ربع مليون دولار بحق عشرة ركاب مختلفين

2021/11/15 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية للتو ثاني أكبر مجموعة من الغرامات التي أصدرتها على الإطلاق بحق المسافرين المشاغبين، بإجمالي ربع مليون دولار موزعة على 10 ركاب مختلفين، بما في ذلك غرامة قدرها 26000 دولار ضد رجل لكم مضيفة طيران جوية

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