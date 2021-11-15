دعوة للباحثين.. اطلاق مسابقة حول حقوق الإنسان في عهد الإمام علي لمالك الاشتر (وثائق)

2021/11/15 | 16:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المركز الباحثين من داخل الوطن وخارجه للمشاركة بالمسابقة.

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