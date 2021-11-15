محافظة عراقية تخصص منحة 'عاجلة' بقيمة مليار دينار

2021/11/15 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، الاثنين، منحة عاجلة بقيمة مليار دينار عراقي إلى دائرة صحة المحافظة، لرفد مختلف المؤسسات الصحية بالادوية والمستلزمات الضرورية.

وذكر الخفاجي في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2021)، انه "تم تخصيص مبلغ 250 مليون دينار عراقي، لدعم مركز الناصرية للقلب بالاحتياجات اللازمة"، مؤكداً "قرب موعد توفير الادوية بعد انجاز المشروعين".

واضاف البيان، ان "التخصيصات المالية مهمة لدعم واسناد مختلف مستشفيات المحافظة، والمراكز التخصصية، وسد احتياجاتها من النقص الحاصل في الادوية من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم الصحية".

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