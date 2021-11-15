2021/11/15 | 16:46 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تخويله صاحب عبارة "يجونك بالتفك" بمراقبة المدارس.. سحب يد مدير تربية البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/15 | 16:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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