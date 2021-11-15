لونا وروبيرت - منير المجيد

2021/11/15 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منير_المجيد كانت «لونا» تروي قصتها مُظهرة أسنانها المصطفّة برتلٍ جميل أبيض ناصع اللون:«أنا سعيدة جداً، بما جرى لي، بعد سلسلة مصائبي التي يصعب تصديقها في ذلك اليوم.



اليوم الذي أعتبره أفضل أيّام عمرى».



هكذا اختصرت لونا قصّتها.



ثم استرسلت:«كنت في الرابعة عشر من عمري، ومثل بقية فتيات بلدتي، كنت مولعة بركوب الخيل.



قبل ذلك كان والداي يتبادلان على إيصالي إلى الإسطبل وفناء التمرين.



جاء والدي يوماً من العمل وأ ......





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