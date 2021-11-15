2021/11/15 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الاثنين، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على دعم تجهيز الحنطة العلفية بنسبة 50% لمربي الثروة الحيوانية.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة توافق على دعم تجهيز الحنطة العلفية لمربي الثروة الحيوانية المركز الخبري الوطني.

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