وفاة إعلامية مصرية شهيرة بعد ساعات من نقلها للمستشفى

2021/11/15 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت صحفة ماسبيرو الأصل، المتخصصة بنشر أخبار إعلاميين ماسبيرو، الإعلامية مها حسني، مذيعة التليفزيون المصري، اليوم الإثنين.

وكتبت صفحة ماسبيرو الأصل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الإعلامية مها حسني في ذمة الله”.

وسبق أنْ نُقلت الإعلامية مها حسني، من المستشفى الجوي إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وكتب أحد أصدقائها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أول من أمس: الوفاء والإخلاص سمة لبنات وأبناء ماسبيرو، بحمد الله وبفضله يتم الآن نقل الإعلامية القديرة مها حسني من المستشفى الجوي، إلى مستشفى المطرية العام في سيارة عناية مركزة مجهزة.

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