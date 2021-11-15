مفوضية الانتخابات الليبية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي

2021/11/15 | 17:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة.وقالت المفوضية في بيان "رفضنا ترشح سيف الإسلام القذافي بسبب الاحتجاجات على ترشيحه".

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