الناتو يراقب التصعيد على حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.. ويحذر من الحشد الروسي

2021/11/15 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الاثنين، إن الحلف يراقب التوترات المتصاعدة على حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وكذلك على حدود أوكرانيا.

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