دعم نسبة صادرات التمور.. 14توصية تخص النخيل والتمور بصادق عليها الكاظمي

2021/11/15 | 17:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الوزاري للاقتصاد صادق ووافق على نسبة الدعم للتمور.

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