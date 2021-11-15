2021/11/15 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على أربعة وزراء في حكومة أسد وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها ضد النظام على خلفية تورطه في قتل السوريين.وقال المجلس الأوروبي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية المركز الخبري الوطني.

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