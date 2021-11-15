بعد فرزها يدويا.. المفوضية تعلن 'عدم بطلان' أوراق 8 محطات انتخابية

2021/11/15 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات، الاثنين، عدم بطلان أوراق اقتراع صناديق ثماني محطات بعد عدها وفرزها يدويا في مكتب انتخابات بغداد الرصافة.

وذكرت المفوضية في بيان اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، انها "أجرت اليوم علميات عد وفرز يدوي للمحطات التي ألزمت بها من قبل الهيئة القضائية للانتخابات، حيث قررت الهيئة في وقت سابق التحقق من صحة الإجراءات المتخذة ومدى تأثيرها على احقية الطاعن في الفوز بعضوية مجلس النواب وعدد الأصوات الحقيقية التي حصل عليها نتيجة الاقتراع".

وأضاف البيان، ان "هذه المحطات في الدائرة السادسة (مكتب انتخابات بغداد الرصافة)، وشملت 108 محطات، وجرى عدها وفرزها في قاعة (الشرف) ببغداد، وتبين أنها مطابقة أثناء المشاهدة العيانية، عدا صناديق ثماني محطات وجد فيها أوراق اقتراع اتضح عدم بطلانها، من خلال تدقيقها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض، ورفعت النتيجة إلى مجلس المفوضين الذي بدوره سيرسلها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لتقول قولها فيها".

وتابع، ان "الإجراءات تمت بحضور المراقبين الدوليين وعدد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمراقبة الانتخابات، إضافة إلى وكلاء الكيانات السياسية، لمتابعة العملية وفق الضوابط المعمول بها".

A.A

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