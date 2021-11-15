الكاظمي يوافق على 14 توصية لدعم النخيل والتمور

2021/11/15 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على 14 توصية تخص النخيل والتمور.

وذكر مستشار وزير الزراعة مهدي القيسي للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (15 تشرين الثاني 2021)، إنه "بناء على اللجنة المشكلة بالأمر الديواني 14 لسنة 2020 برئاسة وزارة الزراعة وعضوية هيئة المستشارين بوزارة المالية ووزارة التجارة والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، تم اعداد دراسة استراتيجية لدعم النخيل والتمور ورفع توصياتها الى مكتب رئيس الوزراء".

واضاف القيسي، ان "رئيس الوزراء صادق على التوصيات التي عددها 14 توصية، من ضمن هذه التوصيات ان تقوم وزارة التجارة بزيادة دعم نسبة صادرات التمور المعبئة والمغلفة ومنتجاتها محلية"، مشيرا الى انه "بموجب ذلك شكلت لجنة الامر الديواني رقم 5 لسنة 2021 المنبثقة من اللجنة الرئيسة رقم 14، والتي اكدت هذه التوصية".

وتابع، ان "المجلس الوزاري للاقتصاد صادق ووافق على نسبة الدعم للتمور"، موضحا، ان "ذلك سيعزز من مكان التمور ويشجع منتجي ومصنعي التمور على الارتقاء وبالتالي يأتي بمردود اقتصادي الى البلد".

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