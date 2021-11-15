2021/11/15 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل أمر القبض والتحري الصادر بحق محافظ بابل السابق، مشيرة إلى أنه جاء على خلفية توقيع أمر إداري تضمن أسماء وهمية لأجراء يوميين.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان اليوم (15 تشرين الثاني 2021)، إن "محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق محافظ بابل السابق؛ عن موضوع قيامه بتوقيع الأمر الإداري الصادر عن دائرة صحـة المحافـظة الـخاص بتـحـويـل الأجراء الـيوميـيـن إلى عقود، وفق قرار مجلس الوزراء المرقم (12 لسنة 2019)".

وأضافت الدائرة، ان "التحريات والتحقيقات الأولية في القضية الجزائية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، قادت إلى تضمن الأمر الإداري - موضوع الدعوى - أسماء وهمية، فضلا عن قيام المحافظ السابق بالتوقيع خارج الاختصاص"، موضحة أن "أمر القبض والتحري صدر؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وتابع البيان انه "وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها عمليات ضبط لمئات الأسماء الوهمية في قوائم الأجراء اليوميين في دوائر المحافظة، ومنها ما أعلنت عنه في 2019 من ضبط تلاعب وإضافة قرابة (2700) اسم وهمي في قوائم تحويل الأجراء اليوميين في دائرتي صحة بابل وبلدية الحلة إلى صفة عقود".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعلن تفاصيل أمر القبض الصادر بحق محافظ بابل السابق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعلن تفاصيل أمر القبض الصادر بحق محافظ بابل السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).